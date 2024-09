Andréanne A. Malette avait un message pour les nouveaux candidats de Star Académie

Andréanne A. Malette lance un message inspirant à tous ceux qui tenteront leur chance à Star Académie 2025.

Cette année, l'autrice-compositrice-interprète fait partie du jury et les auditions commencent demain.

En repensant à sa propre expérience à Star Académie en 2012, la star québécoise rappelle aux jeunes chanteuses et chanteurs de rester eux-même... même si on peut parfois avoir l'air gêné! Voici le petit mot d'Andréanne A. Malette accompagné de photos et vidéos souvenirs: