Émily Bégin est à tomber par terre en robe moulante de cuir nude

Émily Bégin est la plus récente vedette à avoir participé au balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu.

Au cours de leur discussion de plus d'une heure et demie, l'animatrice et son invitée ont abordé de nombreux sujets. Parmi ceux-ci, Marie-Claude Barrette est revenue sur la controverse des Gémeaux de Guillaume Lemay-Thivierge. Rappelons qu'en 2022, il avait interrompu le gala en offrant de façon imprévue un monologue décousu et malaisant, lançant des pointes à Louis Morissette et Guy A. Lepage.

Émily Bégin a expliqué qu'elle avait été chamboulée par cette histoire, qui a eu lieu à peine une semaine avant leur mariage.

