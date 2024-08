Marie-Mai et Garou plus complices que jamais sur scène, voyez la vidéo!

Marie-Mai et Garou ont partagé la scène nous offrant un moment bonbon en reprenant un classique qu’on ne peut s’empêcher de fredonner en voyant l’extrait.

C’est samedi durant le Show de la rentrée Desjardins d’Acton Vale que les deux artistes ont convergé pour un duo enlevant sur une pièce de Marvin Gaye et Tammi Terrell : Ain’t No Mountain High Enough.



Ce qui nous frappe c’est leur complicité extraordinaire, eux qui bougent l’un devant l’autre, se faisant même une accolade sympathique devant le public séduit !



Cette version des deux artistes de renom est apparue sur l’album Soul City de Garou et cumule plus de 320 000 écoutes sur Spotify.

Et si la complicité est palpable, c’est parce que les deux artistes collaborent depuis de longues années. Marie-Mai avait notamment fait la première partie du chanteur en 2006 à l’Olympia de Paris!