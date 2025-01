Voici ce que devient Nanette Workman

Elle a confirmé à La Presse qu'elle «répond non à toutes les demandes d’apparition dans des émissions de télé et autres évènements.»

Nanette Workman ne veut plus rien savoir de la scène et des caméras.

Quand Marc Séguin a demandé à la superstar de la chanson si cela lui manquait, elle a même répondu «Hell no», qu'on pourrait traduire «Oh que non!» en français. Nanette Workman a aujourd'hui une petite ferme, profite de la vie avec son amoureux et continue d'écrire de la musique pour le plaisir.