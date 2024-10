Xavier Watso avait un message important en vue de l’Halloween

Rappelons que l’Abenaki d’Odanak peut être entendu notamment dans ses chroniques à la télé et à la radio, entre autres à Radio-Canada et Télé-Québec.

Xavier Watso joue également un rôle important dans la préservation des cultures autochtones en tant que Maître de Cérémonie lors des pow-wows d’Odanak et de Wolinak et il anime en plus le Festival Présence Autochtone!

De plus, l'artiste est porte-parole du premier Camp artistique DEVIENS de La Fondation Nouveaux Sentiers. L'intervenant y prendra part afin de favoriser l'exploration de la fierté culturelle et identitaire des participants. Rappelons que la Fondationa pour mission d'engager, soutenir et connecter les jeunes des Premières Nations au Québec.

Vous aimerez aussi: