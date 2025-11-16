Découvrez la distribution du Comte de Monte-Cristo

Début du contenu principal.
C’est officiel: la distribution de la toute nouvelle adaptation québécoise du Comte de Monte-Cristo a été dévoilée! Cette fresque théâtrale, inspirée du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, prendra d’assaut Montréal, Gatineau et Québec en 2026 et on peut déjà dire que la distribution frappe fort.
Pour cette mise en scène ambitieuse, Serge Denoncourt a réuni 17 comédiennes et comédiens, sous la direction artistique de Pierre Bernard. Fidèle à son style moderne, esthétique et audacieux, Denoncourt promet une version percutante du célèbre roman où se croisent trahison, vengeance et quête de justice.
L’histoire, on la connaît: Edmond Dantès, jeune marin loyal et amoureux, est trahi, accusé à tort et emprisonné pendant quatorze longues années au Château d’If. Une fois évadé, il découvre un trésor, prend une nouvelle identité et revient hanter ceux qui ont détruit sa vie. Une épopée où la souffrance nourrit le courage, où le courage forge la patience, et où la patience mène à la justice.
Le rôle d’Edmond Dantès / Le Comte de Monte-Cristo sera porté par Mikhaïl Ahooja, un choix déjà salué par les amateurs de théâtre! À ses côtés, une brochette impressionnante de talents:
Une première série de photos dévoilant les artistes dans la peau de leurs personnages circule déjà et honnêtement, ils sont tous absolument incroyables!
Entre une distribution cinq étoiles, une mise en scène signée Denoncourt et l’un des récits les plus puissants de la littérature, tout indique que ce Comte de Monte-Cristo fera partie des grands rendez-vous théâtraux de 2026.