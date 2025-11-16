Découvrez la distribution du Comte de Monte-Cristo

C’est officiel: la distribution de la toute nouvelle adaptation québécoise du Comte de Monte-Cristo a été dévoilée! Cette fresque théâtrale, inspirée du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, prendra d’assaut Montréal, Gatineau et Québec en 2026 et on peut déjà dire que la distribution frappe fort.

Pour cette mise en scène ambitieuse, Serge Denoncourt a réuni 17 comédiennes et comédiens, sous la direction artistique de Pierre Bernard. Fidèle à son style moderne, esthétique et audacieux, Denoncourt promet une version percutante du célèbre roman où se croisent trahison, vengeance et quête de justice.