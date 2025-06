Rupture pour le comédien Mikhaïl Ahooja

Une fois cette aventure terminée en août, il bouclera les tournages de la série Détective Surprenant, avant de repartir sur les routes à l’automne avec la tournée de la pièce Le prénom, dans laquelle il reprendra son rôle.

« L’été ne sera absolument pas reposant, mais je suis très choyé de travailler dans les conditions du milieu présentement », confie-t-il.

En parallèle de cette carrière florissante, Mikhaïl apprend à trouver un nouvel équilibre dans sa vie personnelle. Récemment séparé de sa conjointe Salma Sounni, il explique qu’il ne voit plus sa fille aussi souvent qu’il le souhaiterait. Sa petite Viktoria, âgée de quatre ans, lui manque énormément.

«Ma fille a maintenant quatre ans, mais je ne suis plus avec sa mère. J’espère pouvoir passer du temps avec Viktoria et l’amener en vacances si j’ai des trous libres. On ira au chalet à quelques reprises, mais on ne passera peut-être pas de longues périodes ensemble durant les prochains mois. Elle me demande souvent d’aller à la plage, donc je vais me forcer pour réaliser au moins cette demande. Je me sens toujours coupable quand je suis occupé. J’essaie de lui expliquer que je suis moins disponible, mais que c’est pour elle que je travaille aussi fort. Mais les enfants ne comprennent pas cet aspect. Je tente de trouver un équilibre dans tout ça, mais depuis que je suis séparé je ne la vois plus aussi fréquemment que je voudrais. Je suis beaucoup dans la gestion de ma culpabilité en ce moment...», confie-t-il au magazine 7 Jours.