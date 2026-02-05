Départ crève-cœur à L'amour est dans le pré

Le premier départ d’un prétendant aura lieu ce soir dans l’épisode de L’amour est dans le pré, et on ne s’attendait vraiment pas à ça…

Le prétendant en question se tient plus à l’écart du groupe depuis le début de la semaine à la ferme, et ça ne passe pas inaperçu selon l’agriculteur.

«J’ai réfléchi à ça et j’ai pris la décision de continuer avec les 2 autres…», annoncera l’agriculteur durant l’épisode en précisant que la chimie avec ce prétendant n’était pas présente malheureusement.