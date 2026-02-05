Départ crève-cœur à L'amour est dans le pré

Début du contenu principal.
Le premier départ d’un prétendant aura lieu ce soir dans l’épisode de L’amour est dans le pré, et on ne s’attendait vraiment pas à ça…
Le prétendant en question se tient plus à l’écart du groupe depuis le début de la semaine à la ferme, et ça ne passe pas inaperçu selon l’agriculteur.
«J’ai réfléchi à ça et j’ai pris la décision de continuer avec les 2 autres…», annoncera l’agriculteur durant l’épisode en précisant que la chimie avec ce prétendant n’était pas présente malheureusement.
Lors de cette discussion déchirante avec l’agriculteur, le prétendant avoue même qu’il a eu de la difficulté à s'ouvrir davantage depuis le début de l’aventure.
Avant son départ, il ira prendre une marche avec les autres prétendants afin de leur faire part de ses pensées. «Est-ce qu’il y a quelque chose que j’aurais pu faire? Je ne suis pas dans sa tête non plus», lance-t-il en mentionnant aussi à la caméra qu’il est extrêmement déçu de cette décision.
Il a carrément l’impression d’avoir été éliminé avant le début de la vraie course.
Son départ ne va toutefois pas bouleverser très longtemps l’agriculteur… Pour tout savoir sur le départ de ce prétendant et connaître son identité, on vous invite à regarder l’épisode de L’amour est dans le pré qui sera diffusé ce soir dès 20h sur les ondes de Noovo.
Si vous regardez L’amour est dans le pré, vous vous souvenez sûrement que Jake, l’un des nouveaux prétendants de cette 14e saison, a sorti sa guitare et a chanté une chanson à Nathan lors de leur date hyper romantique sur le bord de l’eau.
Depuis ce temps, on ne cesse de fredonner le refrain «On va flyer sur le bord du Saint-Laurent».
Pour notre plus grand bonheur, on vient de découvrir que la chanson C’est là mon monde de Jake est maintenant disponible sur toutes les plateformes d’écoute!
