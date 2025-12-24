Voici les couples qui ont le plus fait jaser en 2025

Début du contenu principal.
Amour, complicité et moments partagés sous les projecteurs: la dernière année a été riche en histoires de couple qui ont fait jaser.
Qu’ils aient officialisé leur relation, surpris le public ou touché par leur authenticité, ces duos ont marqué l’actualité culturelle et les réseaux sociaux.
Retour sur les couples qui ont retenu l’attention et fait battre le cœur du public.
Le couple a assurément été l’un des plus commentés de la dernière année. D’abord aperçus ensemble dans un restaurant chic de Montréal, Justin a ensuite été vu lors d’un spectacle de la chanteuse dans la métropole.
Il y a quelques semaines plus tard, ils ont confirmé leur relation sur Instagram, avant d’effectuer leur toute première sortie officielle lors d’un séjour à Tokyo.
Alors qu’elle s’apprêtait à lancer sa nouvelle émission de radio, Monic Néron a confirmé publiquement être en couple avec le maire de Québec, Bruno Marchand.
Depuis cette annonce, le couple a été aperçu à quelques reprises, notamment lors de l’élection municipale de novembre dernier ainsi qu’au bal du maire, où ils ont posé ensemble pour de belles photos.
En janvier dernier, Anne-Élisabeth Bossé a partagé sur Instagram les premières images de son nouveau compagnon, Francis Oligny, qui évolue loin du milieu artistique.
Depuis l’officialisation de leur relation, le couple a laissé entrevoir quelques moments de vacances sur les réseaux sociaux et a également fait quelques apparitions remarquées sur des tapis rouges.
En septembre dernier, les deux anciens académiciens, qui se sont rencontrés lors de la plus récente saison de Star Académie, ont partagé une photo complice sur Instagram, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis un moment.
En avril, lors de la soirée d’ouverture-bénéfice VIP tenue au Grand Quai du Port de Montréal, Anglesh Major, que le public connaît bien pour son rôle de Marco dans STAT, a attiré l’attention en posant fièrement sur le tapis rouge aux côtés de son amoureuse Sara, une agente de bord au charme discret.
Marie-Mai et le chef Ian St-Pierre ont officialisé leur relation en 2024. Depuis, le couple a beaucoup fait jaser au cours de la dernière année, notamment à travers leurs photos partagées et leur réalité de famille recomposée, touchant le public par leur authenticité.
Le couple a officialisé sa relation à la fin de l’année dernière, bien qu’il partageait déjà sa vie depuis quelque temps. Depuis, ils se font plutôt discrets, mais le public a tout de même pu apercevoir quelques moments de leur quotidien dans Karine et la maison jaune, l’émission de rénovations de la comédienne diffusée sur les ondes de Canal Vie.