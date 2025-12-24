Voici les couples qui ont le plus fait jaser en 2025

Amour, complicité et moments partagés sous les projecteurs: la dernière année a été riche en histoires de couple qui ont fait jaser.

Qu’ils aient officialisé leur relation, surpris le public ou touché par leur authenticité, ces duos ont marqué l’actualité culturelle et les réseaux sociaux.

Retour sur les couples qui ont retenu l’attention et fait battre le cœur du public.