Anglesh Major de STAT nous présente son amoureuse!

Jeudi soir, la foire d’art contemporain Plural donnait le coup d’envoi de sa nouvelle édition avec une élégante soirée d’ouverture-bénéfice VIP au Grand Quai du Port de Montréal.

Dans ce lieu lumineux et inspirant, artistes, collectionneurs, galeristes et vedettes étaient réunis pour célébrer la créativité sous toutes ses formes… et on a eu droit à une belle surprise sur le tapis rouge!

Eh oui, il y avait de l'amour dans l'air...