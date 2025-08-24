Karine Vanasse bien accompagnée au Festival du film de Knowlton

Début du contenu principal.
Il y a des films qui marquent une carrière et laissent une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs!
Pour Karine Vanasse, Emporte-moi, réalisé par Léa Pool et sorti en 1999, fait partie de ces œuvres cultes.
Vingt-six ans après avoir incarné le rôle de Hanna, l’actrice est revenue sur ce chapitre marquant de sa vie au Festival du film de Knowlton, où une projection spéciale a réuni l’équipe et le public!
Sur le tapis rouge du festival, Karine Vanasse a retrouvé ses complices Léa Pool ainsi que Pascale Bussières! L’instant a bien sûr été immortalisé en photo et partagé dans sa story Instagram. Dans son message, l’actrice a écrit: « Jeudi dernier. Emporte-moi… 26 ans plus tard. » Une phrase simple, mais lourde de sens, qui évoque à la fois la nostalgie et la fierté d’avoir participé à un film qui a marqué le cinéma québécois!
Les talentueuses comédiennes ont retrouvé la réalisatrice au festival lors d'une projection spéciale afin de revenir sur un film phare du cinéma québécois et leur rencontre lumineuse au début de leur grande carrière.
Leur sourire ensemble est tout simplement magique!
À sa sortie, Emporte-moi avait révélé au grand public le talent de Karine Vanasse, alors âgée de 15 ans. Le film, à la fois intime et universel, explorait les tourments de l’adolescence et l’éveil à soi, à travers le regard de la jeune Hanna. Rapidement, il a voyagé dans de nombreux festivals internationaux, confirmant la force du cinéma d’auteur québécois et propulsant la carrière de la comédienne.
Depuis Emporte-moi, Karine a multiplié les projets, autant au Québec qu’à l’international. De séries télévisées comme Pan Am, Cardinal et Revenge, à ses rôles marquants au cinéma, elle s’est imposée comme l’une des figures les plus respectées de sa génération! Pourtant, elle reste profondément attachée à ce premier rôle marquant qui a ouvert toutes les portes!
Vous aimerez aussi: