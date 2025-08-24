Karine Vanasse bien accompagnée au Festival du film de Knowlton

Il y a des films qui marquent une carrière et laissent une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs!

Pour Karine Vanasse, Emporte-moi, réalisé par Léa Pool et sorti en 1999, fait partie de ces œuvres cultes.

Vingt-six ans après avoir incarné le rôle de Hanna, l’actrice est revenue sur ce chapitre marquant de sa vie au Festival du film de Knowlton, où une projection spéciale a réuni l’équipe et le public!