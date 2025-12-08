Monic Néron brille de mille feux aux côtés de son amoureux

Début du contenu principal.
Monic Néron a pris part au Bal du maire de la Ville de Québec aux côtés de son conjoint, le maire Bruno Marchand.
Sur les superbes photos partagées sur les réseaux sociaux, le couple apparaît visiblement complice et rayonnant.
Découvrez les images plus bas dans l'article.
Vêtue d’une robe à paillettes à fines bretelles, l’animatrice était resplendissante au bras de son amoureux, élégamment vêtu d’un smoking noir assorti d’un nœud papillon.
Le Bal du maire a permis d’amasser la somme de 1 075 000 $ au profit de la Fondation Jeunes en tête.
Le couple se dévoile peu à peu au grand public.
En août dernier, l’animatrice avait officialisé sa relation avec l’homme politique via ses médias sociaux. Depuis, ils ont multiplié les apparitions publiques, et Monic Néron était d’ailleurs aux côtés de son amoureux lors de sa réélection à la mairie, en octobre dernier.
Il y a quelques semaines, Monic Néron et Bruno Marchand ont savouré quelques jours de vacances au bord de la mer. Découvrez les images ici.
