Monic Néron confirme être en couple avec ce politicien

À l’aube de sa rentrée à la radio, l’animatrice Monic Néron a pris le temps de confirmer ce matin qu’elle était en couple avec un politicien bien connu dans un message partagé sur Instagram.
Elle est en couple avec nul autre que le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand. L’animatrice voulait être transparente à ce sujet avec les auditeurs, mais aussi avec ses supérieurs.
«À l’aube de ma nouvelle aventure radio Mimosa! et considérant nos fonctions respectives, je me dois de précipiter la divulgation de la récente relation entre Bruno Marchand et moi», a écrit Monic.
À travers son message, Monic a expliqué qu’elle voulait faire preuve de son engagement, de discernement, d’éthique et de rigueur absolue avec les auditeurs d’ICI Première.
«J’ai avisé mes supérieures et tout a été mis en place pour assurer l’intégrité de ces valeurs fondamentales à mes yeux, et essentielles à l’exercice de mes fonctions», a précisé l’animatrice qui animera chaque samedi matin de 7h à 11h la nouvelle émission Mimosa!.
Elle a également précisé qu’elle ne commentera pas davantage cette nouvelle relation avec Bruno Marchand par respect pour leurs proches et eux.
Vous pourrez retrouver Monic Néron à la barre de l’émission matinale du samedi sur ICI Première dès le 23 août prochain. Elle remplacera le populaire animateur Franco Nuovo qui conservera seulement le créneau du dimanche matin pour présenter son émission.
Dans un communiqué transmis en mai dernier, Radio-Canada avait expliqué que les 2 animateurs forment un duo complémentaire pour offrir une «expérience renouvelée et stimulante» les week-ends sur les ondes d'ICI Première.
