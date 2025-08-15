Monic Néron confirme être en couple avec ce politicien

À l’aube de sa rentrée à la radio, l’animatrice Monic Néron a pris le temps de confirmer ce matin qu’elle était en couple avec un politicien bien connu dans un message partagé sur Instagram.

Elle est en couple avec nul autre que le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand. L’animatrice voulait être transparente à ce sujet avec les auditeurs, mais aussi avec ses supérieurs.

«À l’aube de ma nouvelle aventure radio Mimosa! et considérant nos fonctions respectives, je me dois de précipiter la divulgation de la récente relation entre Bruno Marchand et moi», a écrit Monic.