Monic Néron était aux premières loges lors de la réélection de son conjoint

Monic Néron ne cachait pas sa fierté de célébrer la victoire de son conjoint, le maire de Québec Bruno Marchand.
Hier, ce dernier a été réélu avec une solide majorité, et l’animatrice était présente au rassemblement pour l'appuyer et partager ce moment important à ses côtés.
D’ailleurs, la veille du scrutin, le couple profitait d’un moment de détente en bonne compagnie, aux côtés d’Éric Bruneau et Kim Lizotte.
Dans une story Instagram partagée par Monic Néron, on aperçoit le quatuor réunis autour d’un bon souper au restaurant, accompagné d’un verre de vin.
Très discrets au sujet de leur vie privée, Monic Néron et Bruno Marchand apparaissent rarement ensemble en public.
On a toutefois pu les apercevoir récemment lors d’une représentation du spectacle La suspension consentie de l’incrédulité, porté par la journaliste et animatrice Émilie Perreault.
