Justin Trudeau et Katy Perry font leur première apparition officielle

C’est Fumio Kishida qui a partagé une photo de lui et de son épouse en compagnie de Justin Trudeau et Katy Perry, tous souriants devant un immense sapin de Noël.

Dans sa publication, rédigée en japonais, l’ancien premier ministre écrit notamment:

«L’ex-premier ministre canadien Trudeau est venu au Japon avec sa conjointe et nous avons déjeuné ensemble. Nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises durant son mandat et avons travaillé au renforcement des relations bilatérales, notamment à l’élaboration du Plan d’action Japon–Canada lors de sa visite au Canada. Je suis heureux que nous puissions poursuivre notre amitié ainsi.»