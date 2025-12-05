Justin Trudeau et Katy Perry font leur première apparition officielle

Début du contenu principal.
Pour la première fois depuis le début de leur relation, Katy Perry et Justin Trudeau ont effectué une sortie publique officielle, lors d’une rencontre avec l’ex-premier ministre japonais Fumio Kishida.
C’est Fumio Kishida qui a partagé une photo de lui et de son épouse en compagnie de Justin Trudeau et Katy Perry, tous souriants devant un immense sapin de Noël.
Dans sa publication, rédigée en japonais, l’ancien premier ministre écrit notamment:
«L’ex-premier ministre canadien Trudeau est venu au Japon avec sa conjointe et nous avons déjeuné ensemble. Nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises durant son mandat et avons travaillé au renforcement des relations bilatérales, notamment à l’élaboration du Plan d’action Japon–Canada lors de sa visite au Canada. Je suis heureux que nous puissions poursuivre notre amitié ainsi.»
Il y a quelques jours, Katy Perry et Justin Trudeau avaient été aperçus main dans la main lors de leur passage à Tokyo.
Profitant de leur séjour dans la capitale japonaise, ils ont rencontré l’ancien premier ministre du pays. La chanteuse était d’ailleurs en ville pour présenter un concert dans le cadre de sa tournée The Lifetimes Tour, le mercredi 3 décembre.