C'est LUI, le nouvel amoureux d'Anne-Élisabeth Bossé!

Rappelons qu’Anne-Élisabeth Bossé a été en couple pendant six ans avec Guillaume Pineault, avant d’annoncer leur séparation en septembre 2022. Depuis, la comédienne s’était montrée réservée sur sa vie privée, laissant ses fans se concentrer sur ses projets professionnels, comme sa brillante performance dans le Bye Bye 2024.

Aujourd’hui, elle semble prête à partager un peu plus de son bonheur avec ceux qui la suivent... On leur souhaite beaucoup d'amour et de belles aventures autour du globe ensemble!