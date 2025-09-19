Romie Lacasse et Joel Vogt de Star Académie confirment ENFIN leur relation!

Début du contenu principal.
Alerte au nouveau couple!
Après avoir alimenté les rumeurs pendant plusieurs mois, Romie Lacasse et Joel Vogt officialisent enfin leur relation!
Les deux anciens académiciens, qui se sont rencontrés lors de la toute dernière saison de Star Académie, ont partagé une photo complice sur Instagram, confirmant ce que plusieurs soupçonnaient déjà!
Habillée d’une superbe robe blanche et perchée sur des talons, Romie affichait un large sourire alors qu’elle fixait son amoureux avec tendresse. Joel, vêtu d’un t-shirt simple, de jeans et d’une casquette, complétait parfaitement ce joli moment partagé par le duo.
La publication, accompagnée de la chanson When I’m With You de Chris Stapleton, ne laisse plus de place au doute: les papillons sont bien au rendez-vous pour Romie et Joel et ils forment bel et bien en couple!
«🤍», ont partagé tout simplement les chanteurs dans une publication commune sur Instagram.
Une déclaration romantique qui a rapidement fait réagir leurs abonnés, multipliant les likes et les commentaires enthousiastes!
Cette officialisation vient clore des semaines de spéculations où les fans se demandaient si les deux chanteurs formaient réellement un couple! Leur complicité, déjà perceptible pendant l’aventure Star Académie, n’avait échappé à personne. Désormais, ils n’ont plus besoin de se cacher et partagent ouvertement leur bonheur!
Longue vie aux tourtereaux!
Vous aimerez aussi: