Romie Lacasse et Joel Vogt de Star Académie confirment ENFIN leur relation!

Habillée d’une superbe robe blanche et perchée sur des talons, Romie affichait un large sourire alors qu’elle fixait son amoureux avec tendresse. Joel, vêtu d’un t-shirt simple, de jeans et d’une casquette, complétait parfaitement ce joli moment partagé par le duo.

La publication, accompagnée de la chanson When I’m With You de Chris Stapleton, ne laisse plus de place au doute: les papillons sont bien au rendez-vous pour Romie et Joel et ils forment bel et bien en couple!

«🤍», ont partagé tout simplement les chanteurs dans une publication commune sur Instagram.

Une déclaration romantique qui a rapidement fait réagir leurs abonnés, multipliant les likes et les commentaires enthousiastes!