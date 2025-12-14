Même en convalescence, Varda Étienne célèbre un anniversaire rempli de douceur

Elle a toutefois tenu à rassurer le public en précisant qu’il ne s’agit de rien de grave, sans fournir davantage de détails...

Malgré ce repos forcé, l’animatrice a pu profiter d’une soirée d’anniversaire empreinte de simplicité et de réconfort. Certaines de ses amies sont passées à la maison pour lui faire une surprise, s’occupant du repas et de l’organisation pendant qu’elle se reposait.

«53🎂🥳



J'ai célébré mon 53e hiver en toute simplicité, moi qui pourtant adore l'exubérance.



Votre Vardoudou est en convalescence depuis 1 semaine (rien de grave🙂) et le sera jusqu'à la fin du mois.



Je passe donc mes journées en pyjama, sans artifices et j'enchaîne toutes les séries documentaires sur toutes les plateformes en mangeant du 🍿. La grosse vie plate!😩😂



Mes ami.es avaient eu le memo: pas de party, môman est obligée de rester chez elle, malheureusement.😔



J'ai passé une superbe soirée, malgré tout!😊

Certaines de mes girls sont venues à la maison me faire une belle surprise, elles ont cuisiné, tout organisé pendant que je faisais l'étoile su'l sofa en robe de chambre😂



Et le plus beau des cadeaux: l'héritier no2 est rentré à la maison pour le temps des fêtes! 🥹💗



Que demander de plus? ABSOLUMENT RIEN. C'ÉTAIT SIMPLE ET PARFAIT!☺️



Merci my sistassss💖», dévoile-t-elle sur Instagram.