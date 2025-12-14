Même en convalescence, Varda Étienne célèbre un anniversaire rempli de douceur

Début du contenu principal.
Varda Étienne a souligné son 53e anniversaire le 13 décembre dernier, dans le confort de sa maison, entourée de sa famille et de quelques amies proches!
L'animatrice a partagé ce moment sur Instagram, où elle a reçu de nombreux messages de souhaits de la part de ses abonnés.
Dans sa publication, Varda explique être en convalescence à domicile depuis une semaine, une situation qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois.
Elle a toutefois tenu à rassurer le public en précisant qu’il ne s’agit de rien de grave, sans fournir davantage de détails...
Malgré ce repos forcé, l’animatrice a pu profiter d’une soirée d’anniversaire empreinte de simplicité et de réconfort. Certaines de ses amies sont passées à la maison pour lui faire une surprise, s’occupant du repas et de l’organisation pendant qu’elle se reposait.
«53🎂🥳
J'ai célébré mon 53e hiver en toute simplicité, moi qui pourtant adore l'exubérance.
Votre Vardoudou est en convalescence depuis 1 semaine (rien de grave🙂) et le sera jusqu'à la fin du mois.
Je passe donc mes journées en pyjama, sans artifices et j'enchaîne toutes les séries documentaires sur toutes les plateformes en mangeant du 🍿. La grosse vie plate!😩😂
Mes ami.es avaient eu le memo: pas de party, môman est obligée de rester chez elle, malheureusement.😔
J'ai passé une superbe soirée, malgré tout!😊
Certaines de mes girls sont venues à la maison me faire une belle surprise, elles ont cuisiné, tout organisé pendant que je faisais l'étoile su'l sofa en robe de chambre😂
Et le plus beau des cadeaux: l'héritier no2 est rentré à la maison pour le temps des fêtes! 🥹💗
Que demander de plus? ABSOLUMENT RIEN. C'ÉTAIT SIMPLE ET PARFAIT!☺️
Merci my sistassss💖», dévoile-t-elle sur Instagram.
Varda a également souligné le retour à la maison de son fils pour le temps des Fêtes, qu’elle décrit comme le plus beau des cadeaux! Elle a conclu en affirmant que cette célébration, bien que différente de ce qu’elle affectionne habituellement, s’est révélée simple et parfaite!
Comme quoi, les moments les plus simples sont souvent les plus précieux!
Toute l’équipe se joint aux nombreux messages reçus pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Varda Étienne, ainsi qu’un prompt rétablissement!
