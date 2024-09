En coulisses, voyez la grande complicité de Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil

Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil ont recommencé les tournages de Ça finit bien la semaine et on a pu être témoins de leur belle complicité grâce à des petites vidéos prises dans les coulisses.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Hier marquait le début des tournages de la 15e saison de Ça finit bien la semaine et on peut dire que les premières images promettent beaucoup de plaisir.

Juste avant de commencer le tournage, on a pu voir via les réseaux sociaux de l'émission, une Julie Bélanger en train de se préparer, une séance photo des animateurs ainsi qu'un moment de répétition assez comique où Jean-Michel Anctil s'est amusé à faire peur à sa co-animatrice.

On a aussi pu voir les invités de cette première émission qui à eux seuls donnent le ton à la saison. Stéphane Rousseau, Mona de Grenoble et nul autre que Roch Voisine qui est venu offrir une performance, ont foulé les planches du plateau, à notre grand bonheur.



On souhaite une excellente nouvelle saison à Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil!

