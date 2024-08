Jean-Michel Anctil sera en vedette dans cette nouvelle série

Jean-Michel Anctil sera la vedette d'une nouvelle comédie qui risque de donner froid dans le dos.

On a quelques informations sur la série, on sait qu'elle se déroulera dans le monde du service funéraire. On suivra une famille qui est à la tête d'un salon funéraire depuis 3 générations, mais ça ne se passe pas comme prévu.

L'humoriste sera accompagné d'un comédien adoré du public, on vous dévoile de qui il s'agit plus bas dans l'article.