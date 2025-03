Christine Morency redécore sa salle de bain, voyez le résultat... surprenant!

Christine Morency a redécoré une partie de sa salle de bain et c'est digne de la royauté!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Il y a quelques jours, sur Instagram, Christine Morency a affirmé avoir trouvé un coquet habillage pour les toilettes... une déco digne des plus grands châteaux. Après s'être laissée convaincre par sa communauté, l'humoriste a décidé de se le procurer. Nous avons maintenant droit à la grande révélation.

C'est avec un léger suspense que l'animatrice s'est introduite dans sa salle de bain où le bleu règne. Après quelques secondes, on a pu avoir un bon regard sur le siège de toilette vêtu d'un tissu brodé aux allures de nappe, tout à fait coordonné aux couleurs de son environnement. Même la lunette et le couvercle du réservoir étaient habillés. Rien n'était laissé-pour-compte.

On a par ailleurs adoré le message de la reine-mère, Véronique Cloutier, qui, tout comme nous, a l'air de grandement apprécier la jaquette à trône de Christine. On espère avoir droit à plusieurs vidéos et réactions de ses futurs utilisateurs.

