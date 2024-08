Christine Beaulieu de retour sous les projecteurs: découvrez son nouveau projet

Christine Beaulieu est de retour sous les projecteurs dans un projet de court métrage intitulé Une brèche.

C’est sur les réseaux sociaux qu’on a effectivement pu voir la comédienne qu’on adore sur le plateau de ce projet du réalisateur Jean-François Leblanc.



Ce dernier a d’ailleurs dévoilé des images des coulisses, nous permettant de nous immiscer dans un fragment de ce 3e jour de tournage.



Christine Beaulieu y apparait aux côtés des comédiens Sacha Charles et Éric Robidoux dans une maison d’un certain âge où la poussière vole autour de leurs airs sérieux.



On a très hâte de voir la comédienne aux multiples talents dans ce nouveau projet! Il faut dire qu’on l’adore dans tout ce qu’elle fait, notamment dans son rôle d’Isabelle dans l’émission L’œil du cyclone.



Le réalisateur derrière son nouveau projet, Jean-François Leblanc, a tourné il y a un an, un film mettant entre autres en vedette Pier-Luc Funk, Anne-Élisabeth Bossé, Fabien Cloutier et Chantal Fontaine. Le titre : Vil et misérable et il prendra l’affiche cette année.

Ça nous permettra de patienter jusqu’à la sortie de cette autre nouveauté de Christine Beaulieu !

