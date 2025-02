Christine Beaulieu partage de magnifiques photos de son voyage au Japon

L’Œil du cyclone: Une 5e saison pleine de rebondissements et une 6e confirmée

En parallèle de ce voyage dépaysant, les fans de L’Œil du cyclone seront ravis d’apprendre que la 5e saison de la série est désormais disponible, et qu’une 6e saison est confirmée pour 2025-2026!

Dans cette nouvelle saison, Isabelle (incarnée par Christine Beaulieu) revient tout juste d’un mois en Italie et doit aussitôt replonger dans le tourbillon de sa vie quotidienne. Entre les défis du secondaire pour ses jumeaux (Joey Bélanger et Juliette Aubé), les soucis de santé de Louise (Danielle Proulx), et les multiples intrigues qui entourent son entourage, elle est vite rattrapée par sa charge mentale.

Ajoutez à cela des retrouvailles avec de vieux amis du cégep (Hélène Bourgeois-Leclerc), une rencontre avec son ex (Pierre-Yves Cardinal) et sa nouvelle flamme (Éloïse Tanguay Simard), ainsi que la visite impromptue d’un bel amant italien (Victor Andres Trelles Turgeon), et vous obtenez une saison riche en émotions et en questionnements existentiels!

