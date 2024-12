Le Cyclone de Noël: bientôt disponible à la maison pour les Fêtes!

Le film raconte l’histoire d’Isabelle Gagnon (interprétée par Christine Beaulieu), une mère célibataire de trois enfants pour qui Noël représente la journée la plus magique de l’année. Mais cette fois, les choses ne se déroulent pas comme prévu: les traditions familiales sont menacées. Entre des membres de la famille qui envisagent des vacances sous le soleil, des enfants qui ne croient plus aux blagues des lutins et l’absence de neige, Isabelle est prête à tout pour préserver la magie de Noël. Jusqu’où ira-t-elle pour sauver cette journée spéciale?

Ce film s’inspire directement de la série télévisée L’œil du cyclone, dont les quatre premières saisons sont déjà disponibles en ligne. Bonne nouvelle: une cinquième saison arrivera en février prochain, pour prolonger le plaisir des fans!