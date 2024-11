4 choses que vous ne saviez pas sur Antoine Bertrand

Il est un peu cowboy

Antoine a révélé qu'il a un côté «redneck» et il adore être à la campagne. Quand Marc lui a demandé ce qu'il avait de cowboy en lui, il a répondu «Aller tirer du gun dans le bois.»

Il a aussi raconté qu'il chassait quand il était jeune, en compagnie de son cousin. «Mon oncle avait des chiens de chasse et il y avait des Américains qui venaient pour des chasses en terrains fermés. Quand le soleil se couchait et qu'il restait des sangliers à abattre, mon oncle appelait mon cousin et moi et on lâchait les chiens.»