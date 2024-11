Un comédien chouchou des Québécois à l'honneur samedi prochain à En direct de l’univers

Et pourquoi pas une petite touche nostalgique? Qui ne rêve pas de revoir la mythique famille Bougon – avec Louison Danis, Rémy Girard, Hélène Bourgeois Leclerc, et bien d’autres – réunie pour faire une apparition surprise et souligner l’impressionnante carrière d’Antoine? Cette soirée s’annonce remplie d’émotions et de moments mémorables, à l’image du parcours de ce comédien talentueux.

Au fil des ans, Antoine Bertrand a collaboré avec des artistes de tous horizons et il y a fort à parier que plusieurs d’entre eux seront présents pour lui rendre hommage. Soyez au rendez-vous samedi pour une soirée haute en couleur et en émotions, qui mettra en lumière le parcours exceptionnel de cet artiste chouchou des Québécois!

