Rare photo de couple pour Gino Chouinard

Ils sont tellement beaux ensemble!

La semaine dernière, Gino Chouinard a surpris son amoureuse avec une surprise personnalisée pour son anniversaire. On vous invite à revoir les drôles d'images!

Rappelons que Gino Chouinard et sa femme, Isabelle Gauthier, ont deux enfants ensemble. Marilou est d'origine chinoise, et elle a été adoptée en 2008. Son fils Nathan a pour sa part été adopté en 2010, et il est originaire du Vietnam.