Béatrice Picard: voici quand son entrevue-testament avec Danielle Ouimet sera diffusée

La date de diffusion de l'entrevue-testament de Béatrice Picard vient d'être annoncée.

Comme vous le savez peut-être, l'émission spéciale Avant de partir est une entrevue qui n'est diffusée qu'après le décès d'une personnalité marquante.

La grande Béatrice Picard nous a quittés en ce 9 décembre 2025 à l'âge de 96 ans. Sa rencontre exclusive et intimiste avec Danielle Ouimet sera ainsi diffusée le 15 décembre prochain dès 20h à Télé-Québec.