Béatrice Picard: voici quand son entrevue-testament avec Danielle Ouimet sera diffusée

La date de diffusion de l'entrevue-testament de Béatrice Picard vient d'être annoncée.
Comme vous le savez peut-être, l'émission spéciale Avant de partir est une entrevue qui n'est diffusée qu'après le décès d'une personnalité marquante.
La grande Béatrice Picard nous a quittés en ce 9 décembre 2025 à l'âge de 96 ans. Sa rencontre exclusive et intimiste avec Danielle Ouimet sera ainsi diffusée le 15 décembre prochain dès 20h à Télé-Québec.
Au cours de cette rencontre filmée en 2024, Béatrice Picard est revenue sur les moments marquants de sa vie et sa carrière ainsi que sur ce qu'elle laisse derrière elle. Elle parle également de ses souhaits pour l’avenir.
On nous promet un moment touchant, riche en émotions et en réflexions.
Voici un extrait de l'entrevue Avant de partir de Béatrice Picard avec Danielle Ouimet:
En plus d'être diffusée le 15 décembre à Télé-Québec, cette émission spéciale sera disponible sur la plateforme de la chaîne à compter du 10 décembre.
Afin de rendre hommage à la comédienne qui a prêté sa voix à Marge dans Les Simpson pendant 33 saisons, Radio-Canada diffusera l'émission Les petits bonheurs de Béatrice ce soir à 20h sur ICI RDI.
Ce documentaire sera aussi présenté le 12 décembre à 19h sur ICI TÉLÉ et à 22 h sur ICI ARTV. Pour le voir dès maintenant, vous pouvez vous rendre sur ICI TOU.TV.
Sur le même thème, afin de rendre hommage à Béatrice Picard en cette journée de deuil, nous avons envie de vous présenter une fascinante entrevue avec l'actrice en 2023. À ce moment, Béatrice Picard avait 93 ans et venait d'annoncer sa retraite.
Sur les ondes de Noovo, elle s'était confiée sur ses années de doublage.
Béatrice Picard en avait entre autres profité pour dévoiler ce qui l'a le plus marquée dans la grande aventure des Simpson.
