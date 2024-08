Catherine Chabot en vedette dans une nouvelle série explosive

Au cœur de l'intrigue, on retrouvera Véronique Valiquette, interprétée par Catherine Chabot. Sergente et technicienne en explosifs au sein de la police nationale, Valiquette se retrouve confrontée à un nouvel artificier surnommé Matriochka. Marquée par une explosion qui lui a coûté la vie d’un être cher et gravement blessée, la sergente devra surmonter ses traumatismes. Sa confiance en son jugement, son instinct, et surtout en ses mains reconstruites, qui n'ont plus la même dextérité, sera mise à rude épreuve.

La série à suspense, réalisée par Julien Hurteau, connu pour son travail sur Alertes et Nuit Blanche 2, réunira également une distribution impressionnante, avec la participation de Patrick Emmanuel Abellard, Nico Racicot, Emmanuel Schwartz, Zakary Auclair, Benoît Gouin, Éric Hoziel, Anna Beaupré Moulounda, Élodie Grenier, Steve Gagnon, Mollie Fillion et Tommy Joubert.