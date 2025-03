Jean-Michel Anctil se souvient de la fois où il s’est retrouvé nu fesses sur scène

Dans l'extrait publié sur la page Instagram de l'émission, en entrevue avec Catherine Chabot, Julie Bélanger demande à son coanimateur s'il aurait le courage de faire de la nudité frontale.

«En éclatant de rire, Jean-Michel répond: «J'allais dire, j'ai fait de la nudité rectale, mais ce n'est pas ça. [...] J'ai fait de la nudité dorsale, de dos. C'est quand j'ai animé le Gala des Olivier. Je rentrais avec une jaquette d'hôpital, je me tournais de dos et "je vous présente mon décor." Fait qu'en me levant les bras, on me voyait les fesses.»

