Voici les premières images d'Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand dans le film Menteuse

Version dérivée de Menteur, qui a été le plus grand succès au box-office québécois depuis 2019 avec des recettes dépassant les 6,2 millions, Menteuse met en vedette une distribution remarquable. En plus d'Anne-Élisabeth et Antoine Bertrand, on y retrouve Catherine Chabot, Rémy Girard, Pierrette Robitaille, Monika Pilon, Véronique Le Flaguais, Didier Lucien, Karl Walcott, Martin Drainville, Pascale Desrochers et Lamia Benhacine.

Cliquez sur l'image pour voir la bande-annonce du film.