Bob Bryar, ex-batteur de My Chemical Romance, est décédé

Selon les médias américains TMZ et The Sun, le corps de Bob Bryar a été découvert mercredi dans un état avancé de putréfaction. Il n’avait pas été vu depuis le 4 novembre. Malgré les circonstances troublantes entourant la découverte, les autorités ne considèrent pas le décès comme suspect. Aucune trace de lutte n’a été relevée dans son domicile, et ses possessions, incluant ses instruments de musique et ses armes, étaient intactes.

Bob Bryar s’était joint à My Chemical Romance en 2004, remplaçant le batteur original du groupe, Matt Pelissier. Son talent a contribué à façonner le son unique du groupe, notamment sur leur album phare The Black Parade (2006), qui a marqué une génération avec des titres comme Welcome to the Black Parade et Famous Last Words.

Il a également collaboré à l’écriture de plusieurs chansons pour l’album Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010). Toutefois, il avait quitté la formation avant sa sortie officielle, mettant fin à son aventure avec le groupe en 2010.