La chanteuse Yama Laurent brille sur ce tapis rouge

Depuis ses débuts au Théâtre St-Denis en février 2004, la comédie musicale Don Juan a rapidement conquis le cœur des spectateurs au Québec, en France et en Corée du Sud, attirant plus de 600 000 personnes. Créée par Félix Gray et mise en scène par Gilles Maheu, cette production fait son grand retour pour célébrer son 20e anniversaire.

Jeudi soir, il y avait foule à la Place des Arts pour la grande première médiatique de Don Juan.

Sur le tapis rouge, on a vu défiler plusieurs vedettes telles Gregory Charles et sa petite famille, Claudette Dion, Clodelle Lemay, Philippe Cormier, PL Cloutier, Fabienne Laferrière, Jocelyn Cazin, Alex Francoeur, PETiTOM, Yama Laurent, Fabiola Nyrva Aladin, Étienne Drapeau, Kate Moya et plusieurs autres.

