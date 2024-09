La chanteuse Brittany Kennell est enceinte

En légende, Brittany a annoncé avec enthousiasme l'arrivée de ce nouveau bonheur prévu pour mars 2025:

«Un nouveau membre du groupe arrive en mars 2025!

Vous ne saviez pas que je faisais des spectacles enceinte depuis juillet. (Certains faciles et d'autres un peu moins haha). Ce soir, c'est le dernier festival d'été et je ne pense pas pouvoir le cacher plus longtemps! Mon amoureux et moi sommes très excités à l'idée de la venue au monde de cet enfant dans nos vies! Je suis aux anges!!! 🎧👶🏻🎶

#babycomingsoon #littlebaby», dévoile la future maman.