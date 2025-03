Fabiola à Big Brother Célébrités: voici 6 choses que vous ne saviez pas

La punition de Matin bébé n’a pas été compliquée seulement pour Martin Vachon: ses colocs, et en particulier Fabiola, ont aussi trouvé ça difficile.

Cette dernière qualifie même ce moment de pire semaine de sa vie: «J’en ai tellement mis sur mes épaules, de faire ses repas, son café, de le nourrir, de faire son lit. C’est comme si j’avais perdu toute envie d’avoir des enfants, même si cet enfant-là était Danick. Ça m’a brûlé par tous les bouts disponibles.»

Parce que, au début de l’entretien, Fabiola nous avait partagé un souvenir de Danick qu'elle chérit:

«Quand je montais dans la chambre, je voyais le tout petit bébé Danick assis sur son lit, pas de chandail, en train de manger des chips en versant deux-trois gouttes de sauce Redhot dessus, et c’était la chose qui m’attendrissait le plus au monde. Je l’aime plus que j’aimerais un fils si j’en avais un.»

Danick nous avait également confié que ces souvenirs avec Fabiola étaient parmi ses préférés.