Anglesh Major dévoile qu'il n'est plus en couple

Anglesh Major, que l’on connaît pour son rôle de Marc-Olivier Morin dans la série STAT, est de nouveau célibataire. L’acteur, qui était en couple depuis quelques mois avec Sara, une agente de bord, a confié au magazine 7 Jours qu’il était revenu au célibat depuis quelque temps.

C’est lors de sa présence sur le tapis rouge de Punch Créole, le nouveau spectacle de Richardson Zéphyr, qu’Anglesh Major a confirmé la nouvelle au magazine 7 Jours : «Je suis célibataire depuis quelques mois.»

L’acteur et son ancienne amoureuse avaient toutefois eu l’occasion de multiplier les voyages en 2025, notamment à Cartagena, sur la côte caribéenne de la Colombie, ainsi qu’au Portugal.

Du côté professionnel, on peut toujours voir Anglesh Major dans le rôle du Dr Morin dans STAT.

Avant la pause olympique, son personnage faisait un retour remarqué à l’hôpital St-Vincent, au moment où l’établissement se préparait à fusionner avec l’Hôpital universitaire. Désormais en position d’autorité auprès d’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) et de Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay), il avait d’ailleurs suscité de nombreuses critiques après avoir retiré Manue du dossier de Siméon Granger (Benjamin Gratton).

STAT sera de retour à la télévision dès le 24 février, tandis que l’épisode est déjà offert en primeur sur l’EXTRA de TOU.TV.

