Découvrez le féroce talent caché d’Anglesh Major

Anglesh Major nous a dévoilé son talent caché plutôt inusité, nous impressionnant avec ses performances féroces… au ping-pong.
Oui, vous avez bien entendu, le comédien qu’on adore dans le rôle de Marco dans STAT a déposé une vidéo montrant son puissant service de tennis sur table.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
Installé en position aérodynamique, dans un gymnase, l’athlète a prouvé qu’il a de l’expérience derrière la cravate.
Sautant d’un côté à l’autre de la table, n’épargnant pas son adversaire, il a tout donné.
Anglesh Major n’a définitivement pas fini de nous surprendre. On connait déjà son talent de comédien, celui de beat maker et maintenant celui de joueur de ping-pong redoutable.
Je rappelle qu’on retrouve l’artiste sportif dans la version hebdomadaire de STAT qui nous est présenté le mardi à 20h.
Le personnage de Marco est d’ailleurs de retour à l’urgence après avoir remis sa démission la saison dernière et doit composer avec une histoire d’horreur impliquant un enfant, victime d’agression sexuelle.