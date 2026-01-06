La chimie entre Geneviève Schmidt et Benjamin Gratton émeut une fois de plus les fans de STAT

Alors qu’on ignore toujours si Siméon (Benjamin Gratton) survivra à la suite de l’incendie de la maison d’Isabelle Granger, la performance de Geneviève Schmidt a profondément ému les téléspectateurs de STAT.

La scène où elle retrouve son fils plongé dans le coma à l’hôpital, tout juste sauvé des flammes par le pompier Stéphane (Patrice Godin), a marqué les esprits par son intensité et sa justesse.