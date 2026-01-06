La chimie entre Geneviève Schmidt et Benjamin Gratton émeut une fois de plus les fans de STAT

Début du contenu principal.
Alors qu’on ignore toujours si Siméon (Benjamin Gratton) survivra à la suite de l’incendie de la maison d’Isabelle Granger, la performance de Geneviève Schmidt a profondément ému les téléspectateurs de STAT.
La scène où elle retrouve son fils plongé dans le coma à l’hôpital, tout juste sauvé des flammes par le pompier Stéphane (Patrice Godin), a marqué les esprits par son intensité et sa justesse.
C’est Emmanuelle (Suzanne Clément) qui a accueilli Siméon dans l’ambulance, avant d’avoir la lourde tâche d’annoncer la nouvelle à son amie et collègue. Après sa prise en charge par l’équipe de l’urgence, tout laissait d’abord croire que l’état du jeune garçon s’améliorait. Or, sa condition s’est ensuite détériorée, laissant planer l’inquiétude quant à son pronostic.
Dans chacune de ces scènes chargées d’émotion, Geneviève Schmidt s’est révélée profondément bouleversante, livrant une performance d’une grande justesse aux côtés de sa co-vedette.
On sent déjà que la semaine prochaine sera tout aussi chargée en émotions. Dans la bande-annonce du prochain épisode, Emmanuelle tente le tout pour le tout afin de sauver Siméon, même après que Marco, de retour à Saint-Vincent, l’ait retirée du dossier.
Désespérée, Isabelle supplie Marco de laisser Manue tenter une manœuvre aux chances infimes, mais peut-être salvatrice. En larmes, elle lance simplement : «Mon gars, il est fort, OK!»
On croise les doigts pour voir le duo jouer encore longtemps à l'écran.
Benjamin Gratton a souligné avec fierté le retour de STAT sur ses réseaux sociaux. Dans une récente publication, l’acteur a partagé une photo de lui alors qu’il semblait se rendre sur le plateau de tournage de l'émission
Vêtu de son chandail de l’émission, il a simplement écrit: «Ce soir 🤫 @ici.stat», en clin d’œil au retour de la série après la pause des Fêtes. Une publication qui témoigne clairement de son enthousiasme à faire partie de l’aventure.
Pour connaître la suite, il faudra être à l’écoute d’ICI Télé les mardis, dès 20 h.
