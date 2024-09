Mitsou a organisé tout un party chez elle pour ce grand soir de première

Mitsou a organisé un party chez elle pour le grand soir de première d’une de ses bonnes amies. On peut dire que Mitsou fait les choses en grand!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Hier soir était soir de première de l’émission The traitors animée par Karine Vanasse et l’une des bonnes amies de Mitsou, l’humoriste Tranna Wintour fait partie de la distribution.

C’est donc pour célébrer son amie que l’interprète de Bye bye mon Cowboy a décidé d’organiser une soirée de visionnement où plusieurs personnes se sont rassemblées dans une ambiance très thématique. Les lumières rouges, les chandelles, le buffet, tout faisait référence à l’aventure télévisuelle qui prend place dans un manoir.

On a adoré voir la complicité entre Mitsou et Tranna dans les vidéos qu’elles ont publiées. Connexion qui selon Mitsou a été phénoménale dès leur rencontre.



On souhaite une excellente saison de The Traitors à Tranna Wintour. Vous pouvez suivre l'émission sur CTV et ctv.ca.

