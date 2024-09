Cette humoriste québécoise est invitée dans le manoir de Karine Vanasse

Il s'agit de Tranna Wintour, de la deuxième saison de Big Brother Célébrités.

Pour cette nouvelle saison The Traitors, Tranna sera entouré de quelques candidats qui ont marqué les saisons de plusieurs téléréalités.

On y retrouve aussi Gail et Cedric de Amazing Race Canada, Kevin The Bachelorette Canada et Neda de Big Brother Canada.