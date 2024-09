Mitsou était très bien accompagnée pour son souper de fête

C'était la fête de notre Mitsou nationale et, pour souligner ses 54 ans, ses sœurs et ses meilleurs amis se sont réunis. On peut dire qu'elle était très bien accompagnée!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Mitsou a célébré ses 54 ans le 1er septembre et le petit rassemblement pour les souligner s'est fait au café Miracolo, un restaurant italien bien apprécié de Montréal.

À la table, on a pu voir plusieurs visages connus dont Isabelle Maréchal, l'humoriste Tranna Wintour, Laurence Nerbonne, Léa Clermont-Dion et bien entendu Abeille Gélinas, sa plus jeune sœur. Tout le monde avait l'air de bien s'amuser, surtout au moment du chant d'anniversaire, où Mitsou se dandinait de gauche à droite avec sa bougie entre les mains.

On a aussi vu, sur le compte Instagram de Abeille, une petite vidéo hommage à Mitsou, qui est aussi sa meilleure amie. Ce montage des beaux moments passés ensemble était adorable.

On souhaite une année extraordinaire à la femme extraordinaire qu'est Mitsou Gélinas.

