Patsy Gallant revient sur sa participation à Zenith

«À 75 ans, là, monter 15 pieds dans les airs et lever la jambe et se faire jeter dans les airs. Il n'y a pas grand monde qui oserait faire ça. Ce qui est incroyable, je ne devrais pas parler de ça, c'est que je fais de l'arthrose aiguë. [...] Je ne peux plus marcher. Mais je monte sur la scène, je ne sens plus rien! Je ne comprends pas. C'est dans l'ADN, ça fait 70 ans que je fais ça, quand je monte sur la scène, j'oublie tout parce que vous me nourrissez. J'aime ça, j'ai la passion. Et il n'y a rien pour m'arrêter.»

Au moment de partager la vidéo, Tranna Wintour a exprimé son amour immense pour Patsy Gallant:

«Quel joie et honneur de retracer les 70 ans de carrière de notre reine Patsy Gallant. Patsy est une des artistes qu’inspire le plus. Sa ténacité et sa force sont sans comparaison. Je l’aime tellement»