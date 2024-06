Marie-Mai se livre sur ce volet de la célébrité: «c’était une bouée de sauvetage»

«Puis moi, à un moment donné, il y a fallu que je défasse toutes mes croyances personnelles et tout ce que je pensais que me définissait, dont le succès, mes fans. Je les voyais vraiment comme une bouée de sauvetage. Puis, c'est beau et c'est poétique, mais c'est très triste en même temps. Quand tu dis, je chante la confiance en soi. Comment ça, si je ne l'ai pas? J'ai pu confiance en moi.»