Il y avait foule au Lion d’Or pour célébrer Janette Bertrand

Juste avant la captation, on a pu voir, via le compte Instagram de Marie-Claude Barrette, un aperçu des coulisses dans lequel elle explique qu'elle tenait absolument à recevoir Janette Bertrand une deuxième fois et qu'un nouveau niveau de jeu fera son introduction dans l'entrevue.

On a aussi pu voir le duo pendant une petite session photos et la complicité était indéniable.

Plusieurs vedettes étaient sur place comme Lysandre Nadeau, Geneviève Guilbault et Mathieu Dufour.

Janette Bertrand continue d'inspirer les gens partout où elle passe et on remercie Marie-Claude Barrette pour ce merveilleux moment.

