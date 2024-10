De combien de citrouilles a besoin la famille Groulx pour l'Halloween?

L'Halloween arrive à grands pas et la famille Groulx a décidé de la souligner avec le fruit d'une plante annuelle bien connue.

L'Halloween est à nos portes et sous peu, les enfants déguisés y cogneront dans l'espoir de recevoir quelques bonbons. On peut voir, un peu partout, les maisons décorées avec des pierres tombales, des toiles d'araignée, des fantômes et surtout, des citrouilles.

C'est d'ailleurs à ce dernier élément que la famille Groulx a consacré son temps hier dans le but de le découper et de le vider. On a pu voir, sur le compte Instagram de la famille, un avant et un après de la préparation à la veille de tous les Saints.