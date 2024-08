William Cloutier était très bien accompagné sur la scène de la Place Bell

Hier soir avait lieu la première du spectacle Starmania mettant en vedette William Cloutier et on peut dire qu'il était plutôt bien accompagné sur scène.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, la troupe de l'opéra rock Starmania s'est retrouvée sur la grande scène de la Place Bell devant 4000 personnes pour interpréter toutes ces chansons que nous aimons depuis 1979.

On a eu la chance, via le compte Instagram de William Cloutier, de voir apparaître Luc Plamondon, le grand auteur du livret de la pièce.

Ce fût très émouvant de le voir autant acclamé chez lui, en sol québécois, aux côtés des interprètes qui jouent en France depuis plus de deux ans et qui se sont mérité plus d'une ovation debout.