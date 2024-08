Marc Hervieux s'est offert une sortie mémorable

Starmania, l'opéra rock est enfin de retour au Québec et c'est un événement à ne pas manquer!

Mercredi soir, il y avait foule à la Place Bell de Laval pour la grande première médiatique de l'opéra rock.

Sur le tapis rouge, on a vu défiler plusieurs stars, telles Ludivine Reding, Denis Villeneuve et sa conjointe Tanya Lapointe, Claude Legault, Luc Plamondon, Isabelle Boulay, Fabienne Thibeault, Patsy Gallant, Martine St-Clair, Geneviève Borne, Guylaine Tremblay, Garou, Jean-Philippe Dion, Émile Proulx-Cloutier, Danielle Proulx et plusieurs autres.

Voyez toutes nos photos du tapis rouge!

