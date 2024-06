Voyez William Cloutier chanter Starmania… à 11 ans!

Mis à part ses cheveux blonds de l'époque, l'artiste de 27 ans est pratiquement identique même au niveau de la voix, toujours impressionnante et haut perchée. Qui aurait cru que 16 ans après cette vidéo, William interpréterait le rôle de Johnny Rockfort en France?



On a adoré avoir accès à ce délicieux souvenir et on continue de suivre William dans son aventure française!

Vous aimerez aussi: