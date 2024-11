Voici 4 choses à savoir sur la terrifiante araignée de STAT

Au cours des deux dernières semaines, une nouvelle vedette effrayante est apparue dans les épisodes de STAT: une araignée australienne terrifiante.

Et depuis jeudi dernier, on sait qu'il y en a deux. Une d’entre elles est entre les mains des médecins de l'hôpital St-Vincent, et l'autre se trouvait dans une garderie.

Hier soir, le pire est arrivé: un enfant de quatre ans est décédé des suites d'une morsure de l’araignée, ce qui a profondément choqué le public.