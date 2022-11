Suzanne Clément brille avec une nouvelle tête frisée à En direct de l'univers

En effet, la comédienne de STAT est arrivée sur le plateau avec les cheveux bouclés... ce qui lui allait à ravir!

Une superbe tête frisée réalisée par le coiffeur de stars Andrew Gilbert!

Les collègues de travail de STAT et amies, Samantha Fins et Virginie Ranger-Beauregard, ont aussi attiré tous les regards lors de la soirée, venant célébrer l'univers de Suzanne.